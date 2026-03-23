Rus sanatçı Jony, Türkiye'de sahne aldı

Rus sanatçı ve şarkı yazarı JONY, Türkiye’deki ilk solo konserini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi.

3200’den fazla kişi kapasiteli salon tamamen doldu ve bu, Rus sanatçılar arasında bilet satışlarında bir rekor oldu.

Konserin başında seyirciyi Türkçe selamlayan JONY, konserle ilgili duygularını şu ifadelerle paylaştı: “Konser boyunca seyirciden öyle güzel bir enerji aldım ki iki saat nasıl geçti anlamadım. Bu benim Türkiye’deki ilk solo konserimdi ve bence ekibimizle planladığımızdan bile daha iyi oldu. ‘Kamin’i söylerken müzik durduğunda insanların hep birlikte şarkıyı söylemeye devam etmesi inanılmazdı. Bu akşamı benimle paylaşan herkese teşekkür ederim."