Rus savaş jeti düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uçağın mühimmatsız olduğu ve ıssız bir ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş jetinin düştüğünü duyurdu.

Perşembe akşamı Moskova saatiyle 19.00 civarında, planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-30 tipi savaş uçağının düştüğü açıklandı.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçuşun mühimmatsız olarak gerçekleştirildiği ve uçağın ıssız bir bölgede düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kazada uçaktaki iki mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiği doğrulandı.

Karelya Valisi Artur Parfenchikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Prionezhsky bölgesinde meydana gelen kaza için acil yardım ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini bildirdi.

Vali, uçağın yoğun ormanlık bir alana düştüğünü ve yerde herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini ifade etti.