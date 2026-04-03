Rus savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Mürettebatın sağlık durumu iyi
Rusya Savunma Bakanlığı, ilhak edilen Kırım’da eğitim uçuşu yapan Su-30 savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Mürettebatın fırlatma koltuğuyla kurtulduğu belirtilirken, olay bölgedeki askeri hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da "Su-30" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının, Kırım'da eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.
Uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedilen açıklamada, "Mürettebat, fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtuldu ve arama kurtarma ekipleri tarafından olay yerinden tahliye edildi." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.