Rus sınırına takviye için 2,5 milyar dolar

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus’la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. Polonya’nın güneyindeki Krakov kentinde Monte Casino Savaşı’nın 80’inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus ile sınırı boyunca askeri kontrol noktalarının güçlendirilmesini amaçlayan ‘‘Kalkan-Doğu Projesi’’ için çalışmalarının başladığını belirtti.

Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği’nin (AB) doğudaki sınır güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda güvenliği artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti. Tusk, Belarus’u, yasa dışı göçmenleri Polonya üzerinden AB’ye geçmeye teşvik ederek Batı’yla ‘‘hibrit savaş’’ı şiddetlendirmekle suçlamıştı.