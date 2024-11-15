Rus şirketi Gazprom, Avusturya’ya gaz sevkiyatını yarından itibaren askıya alıyor

Rus petrol şirketi Gazprom, yarından itibaren Avusturya’ya gaz sevkiyatını askıya alacaklarını Avusturyalı petrol ve gaz şirketi OMV’ye bildirdi.

Rusya, kış aylarına girerken Avusturya’ya gaz şoku yaşattı.

Avusturyalı petrol ve gaz şirketi OMV tarafından yapılan açıklamada, “Rus gaz üreticisi Gazprom, yarın 05.00’ten itibaren doğal gaz sevkiyatını sıfıra indireceğini bildirdi” denildi. OMV, bir süredir Rus gazının nihai olarak kesilmesine hazırlandıklarını ve müşterilerine hala gaz sağlayabileceklerini belirtti.

Gazprom tarafından bir açıklama yapılmadı.