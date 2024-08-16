Rus toprağında ‘merkez’ kurdu

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Kiev’in sürpriz bir hamleyle sınır ötesi operasyon başlattığı Rusya toprağı Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerini ilerleyişini sürdürürken çatışmalar devam ediyor. Kursk’tan sonra Belgorod bölgesinde de “federal acil durum” ilan edilirken sınır bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısı 200 bine ulaştı.

‘SUCA’YI ELE GEÇİRDİK’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının sağlanması sebebiyle saldırının başlıca stratejik hedeflerinden biri olarak değerlendirilen Suca kasabasında kontrolü ele geçirdiklerini kaydetti. Ukrayna birliklerinin ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Zelenski daha önceki açıklamasında Kursk operasyonuyla Rusya’nın saldırılarını önlemek için “tampon bölge” oluşturmayı amaçladıklarını söylemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski ise Kursk’ta “bin 150 kilometrekarelik toprak ve 82 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını” söyledi. 100’den fazla Rus askerinin esir alındığını kaydeden Sırski, Kurksk’ta Ukrayna ordusuna bağlı askeri komutanlık kurulduğunu aktardı.

EK ÖNLEMLER

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov, komutanların Ukrayna sınırındaki bölgelerde güvenliği artırmak için bir dizi eylem hazırladığını söyledi. “Diğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde komuta ve kontrol sisteminin etkinliğini artıracaklarını” kaydeden Belusov, Kremlin’in güvenliğin sağlanması için “ek güç ve fon tahsis ettiğini” aktardı. Öte yandan Bakanlık, Rus ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü Ukrayna’daki Donestsk bölgesinde İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

LONDRA’DAN YEŞİL IŞIK

İngiltere Savunma Bakanlığı ise İngiliz tankları, tanksavar füzeleri ve diğer silahlarının Rus topraklarında kullanılması için yeşil ışık yaktı. Ukrayna’nın “kendisini savunma hakkı olduğunu” belirten bir Bakanlık sözcüsü, uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin kullanımına ilişkin kısıtlamaların sürdüğünü aktardı.