Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolduktan sonra 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta denizde cansız bedeni bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

Sabah saatlerinde, Svechnikov'un ailesi, cenazeyi almak için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Svechnikov'un cenazesi ülkesinde defnedilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılması sonucu cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.