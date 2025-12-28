Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı

NBA’de Sacramento Kings, sahasında konuk ettiği Dallas Mavericks’i 113-107 yenerek sezonun 8. galibiyetini elde etti.

Golden 1 Center’da oynanan karşılaşmada Kings’in galibiyetinde Russell Westbrook öne çıktı. Tecrübeli oyuncu, 21 sayı, 5 ribaunt, 9 asist ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Westbrook, normal sezon kariyerinde 10 bin 149 asiste ulaşarak NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde Magic Johnson’ı (10 bin 141) geride bırakıp 7. sıraya yükseldi. Ayrıca 2 bin top çalma barajını aşan Westbrook, bu alanda 14. sırada yer aldı.

COOPER FLAGG'TEN 23 SAYI

Sacramento ekibinde Keon Ellis 21, Maxime Raynaud ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Dallas Mavericks’te Cooper Flagg 23, PJ Washington 17 sayı üretti.

Gecenin diğer maçında Orlando Magic, sahasında Denver Nuggets’ı Nikola Jokic’in “triple-double” performansına rağmen 127-126 mağlup etti.

Kia Center’da oynanan karşılaşmada Doğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Magic’te Anthony Black 38, Desmond Bane 24 sayıyla sezonun 18. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Denver Nuggets’ta Nikola Jokic’in 34 sayı, 21 ribaunt ve 12 asistle oynadığı maç, Batı Konferansı’nda 3. sırada yer alan takımın 9. yenilgisini engelleyemedi. Konuk ekipte Jamal Murray 24, Tim Hardaway Jr. ise 20 sayıyla mücadele etti.