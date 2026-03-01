'Rüşvet iddiası' gölgesinde: Emeklilik ve ödül gibi görev

26 Temmuz’da sosyal medya gündem olan bir video, Türkiye’de infial yarattı. Videoda, Diyanet’in Mekke’deki sorumlusu Ahmet Daştanbek, para sayarken görüldü. Sayılan paraların, 'Rüşvet' olduğu iddia edildi. Diyanet ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Daştanbek, hakkındaki soruşturma devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’na emeklilik başvurusu yaptı. Hakkındaki soruşturmalar henüz sonuçlanmadan Daştanbek, sessiz sedasız emekli oldu.

SUA’DA DEVAM

Diyanet’in Mekke sorumlusu olarak otel organizasyonları ve taşıt kiralama gibi işleri yürüten Daştanbek’in, emeklilik sonrası Suudi Arabistan’da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyanet’teki emekliliğinin ardından Daştanbek, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) Mekke Sorumlusu olarak görevlendirildi. Daştanbek’in, Diyanet yetkilileriyle vedalaştığı belirtildi.

MÜSDAV’ın çalışma sahasının çok geniş olduğunu vurgulayan Diyanet kaynakları, vakfın faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Faaliyetleri itibarıyla “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen vakıfların arasında sıralanan MÜSDAV’ın, Suudi Arabistan’da çok sayıda ticari iş yaptığı vurgulandı. Diyanet’in hacılara verdiği yemeklerin ihalelerinin MÜSDAV tarafından yapıldığının altı çizildi.

DENETİM YOK

Daştanbek’in MÜSDAV'daki yeni görevinin Diyanet'te şaşkınlıkla karşılandığını belirten Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Ahmet Daştanbek dosyası açılırsa işin ucu hem Erbaş dönemindeki çok önemli isimlere hem de Arpaguş'un ekibine kadar gidecek. Daştanbek, emekli edilip daha rahat bir alana adım attı. Artık denetim de yok. Paraları daha rahat sayar. Vatandaşın emanetine sahip çıkılmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu anlayış Diyanet'in itibarını korumuyor, rüşvet ve daha birçok iddia ile anılan isimleri korumayı amaçlıyor. Safi bey kulaklarını tıkayıp sessiz kalmaya devam ederse görevi sonrası ağır veballerle buradan ayrılır.”

***

DİYANET’İN SESSİZLİĞİ

26 Temmuz’da sosyal medyada gündem olan para sayma videosunun ortaya çıktığı saatlerde çok sayıda üst düzey Diyanet görevlisinin, “Nargile partisinde” olduğu, video ortaya çıkınca partinin yarıda kesildiği öne sürüldü. Daştanbek hakkında yürütülen soruşturmayı koordine eden Teftiş Kurulu Başkanı M.A’nın, Daştanbek ile çok yakın olduğu ve birlikte nargile partilerinde bir araya geldikleri savunuldu. Mekke’deki, “Nargile partisi” ve para sayma görüntüleri TBMM gündemine de taşındı. Mecliste verilen soru önergeleri cevapsız kalırken Diyanet de konuya yönelik sessizliğini hiç bozmadı.

YÖNETİM SİL BAŞTAN

Safi Arpaguş ile birlikte MÜSDAV yönetiminde yeni isimler görev yapıyor. MÜSDAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Fatih Mehmet Karaca oturuyor. MÜSDAV'da Başkan Vekilliği görevini ise Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'in dünürü Bünyamin Albayrak yürütüyor. Ahmet Daştanbek'in de Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile MÜSDAV yöneticileri Fatih Mehmet Karaca ve Bünyamin Albayrak ile yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.