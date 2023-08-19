’Rüşvet’ iddiasıyla gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su sporları işletmeciliği yapan Ş.'den ruhsat işlerini hızlandırmak için 3 bin euro rüşvet aldığı ileri sürülen Liman Başkanı İlhan Emre Baş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya’da tekne sahibinden ruhsat işlerini hızlandırmak için 3 bin euro rüşvet aldığı iddia edilen Manavgat Liman Başkanı İ.E.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Manavgat’ta su sporları işletmeciliği yapan Ş.Ö., aldığı yeni teknenin tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığına başvurdu.

Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., Ş.Ö.’den iddiaya göre işlemlerinin hızlanması için 3 bin euro istedi. Liman başkanının teklifini kabul eden Ş.Ö., liman başkanlığından çıktıktan sonra Manavgat Adliyesine giderek şikayette bulundu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyet çalışmalara başladı.

3 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Seri numaraları alınmış 3 bin euro, tekne sahibi Ş.Ö. tarafından Manavgat Liman Başkanlığındaki odasında Liman Başkanı İ.E.B.’ye teslim edildi.

Tekne sahibinin odadan çıkmasının ardından odaya giren jandarma ekipleri, çekmecede daha önce seri numaraları alınan 3 bin euroyu ele geçirdi. Manavgat Liman Başkanı, rüşvet almak suçundan gözaltına alındı.

Geceyi Merkez Jandarma Karakolunda geçiren İ.E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan İ.E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.