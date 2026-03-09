Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı: Eski DHMİ bürokratı tahliye edildi!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılandığı davadanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi.

Mehmet Cemil Acar, hakkında devam eden "rüşvet" ve "yolsuzluk" davası kapsamında bugün haim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, Acar'ın tahliye edilmesine karar verdi.

"Evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiği" belirtilen Acar'ın bürokratken gayrimenkul zengini olduğu anlaşılmıştı.

CEMİL ACAR HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Mehmet Cemil Acar’a dair şimdiye kadar şunlar ortaya çıktı:

• Savcılık soruşturma kapsamında, O.E. isimli şahsın ifadesini müşteki sıfatıyla aldı. O.E. ifadesinde, ‘Eski Daire Başkanı Acar’ın, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi de olan, iflas eden AtlasJet’in sahibi Murat Ersoy’dan para aldığını biliyorum’ dedi.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Acar’ın “Geliri ile orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiğini, bazı mallarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerine sahip olduğunu” bildirmişti.

• Savcılığın yaptığı araştırmaya göre, Mehmet Cemil Acar, emekli olmadan yaklaşık üç ay önce, 13 Ağustos 2024 tarihinde Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldı. Sadece Acar’ın üzerine 12 kayıtlı gayrimenkul olduğu da belirlendi.

• Vakıfbank’ta 17 aktif geri kalanı kapalı olmak üzere toplam 128 hesabı olduğu belirlenen Acar’ın Vakıfbank Gimat Şubesi’nde iki, Halkbank Emek Şubesi’nde ise bir kasası olduğu anlaşıldı.

• Savcılık, Acar’ın Vakıfbank Emek Şubesi’ndeki banka hesabını inceledi. 2019 ile 2024 yılları arasında Acar’ın sadece bu şubedeki hesabından 276 milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

• 2019’da yıllık maaşı 120 bin TL olan Acar’ın yurtdışındaki banka hesaplarında da 210 bin avro ile 150 bin dolar para trafiği tespit edildi.

• Savcılık, Acar’ın bazı gayrimenkulleri de başka isimler üzerine almış olabileceğini de belirtti.

• Acar ifadesinde, “Vakıfbank hesaplarımda yaklaşık 40 milyon TL civarında param vardır. Bankalardaki kasalarımda da altın ve döviz var ama miktarını hatırlamıyorum. Evdeki aramada ele geçirilen altın ve dövizler ise eski eşime aittir” dedi.

• İfade tutanaklarında, Acar’ın sık sık avukatı Vahit Bıçak ile görüştüğü ve bu yüzden ifadeye ara verildiği de belirtildi. Acar’ın avukatı Vahit Bıçak, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet’in de avukatlığını üstlenmişti. Bıçak’ın, Ceren Damar Şenel’in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak’a karşı kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.