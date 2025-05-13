"Rüşvet verip tutuklanmadı" iddiası

Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanan Neslim Güngen’in "kasası" olduğu iddia edilen Gökhan Göz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor.

Göz’ün eski sevgilisi olduğunu belirten bir kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kadın 30 Nisan tarihli ifadesinde, “Gökhan Göz benim eski erkek arkadaşım olur. Kendisi benim konumumu kullanarak işlerini halletmek maksadıyla bana yaklaşıp benimle duygusal yakınlık kurdu…” dedi. Kadın, Göz hakkında "cinsel saldırı, hakaret, tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ısrarlı takip" suçlamasında bulundu.

“2,5 MİLYON DOLAR VERDİM, TUTUKLANMADIM’

Kadın ifadesinde, “Bana içirmiş olduğu maddenin etkisi altında olduğumuz sırada bana kumar oynamak istediğini söyledi. Devamında da ‘benim banka üzerinden transfer yapmam sıkıntı, fenomenler dosyasından dolayı Neslim Güngen dosyasından ötürü açıkta davam var, altı ay firar gezdim, Küçükçekmece Adliyesi’ne 2,5 milyon dolar verdim, tutuklanmadım, ama dosyam hâlâ açık. O yüzden para transferlerini ben yapamam bana yardımcı olur musun, sen kendi adına hesap açar mısın’ diye söyledi. Sonra benim alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğumdan bilincim yerinde değildi, şüpheli de eğlenmek maksadıyla benim telefonumu alıp benim adıma hesap açmış…” ifadelerini kullandı.

Tehdit edildiğini de belirten kadın ifadesinde şunları da söyledi:

“Şu an hatırlayamadığım farklı farklı yabancı numaralardan benim kullanmakta olduğum telefonumu arattırıp bana ‘Çocuklarının bindiği servisi biliyoruz, çantana uyuşturucu koyarız, seni işinden ederiz, bizim kim olduğumuzu biliyorsun, biz Sedat Şahin tayfasıyız’ gibi tehdit içerikli sözler söyledi. Şüpheli bu şekilde tanımadığım insanlara beni arattırıp gözümü de korkutmaya çalışmaktadır. Şüpheli benim iznim olmadan çekmiş olduğu uygunsuz görüntülerimi arkadaş çevreme izletmiş…”