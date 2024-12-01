‘Rüşvetinize karnımız tok’

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği “Eziyet” Yönetmeliği’ne karşı aile hekimliği çalışanları 2-6 Aralık tarihlerinde bir kez daha iş bırakacak.

5-7 Kasım’da 3 gün süreyle iş bırakan aile hekimliği çalışanları, geçen sürede uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek bir kez daha iş bırakma kararı aldı.

Yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak ve muayene sayısına dayalı teşvikte ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu savunan hekimlerin yönetmeliğe tepkisi sürüyor.

Aile hekimleri örgütleri, ‘eziyet yönetmeliği’ olarak adlandırdıkları yönetmeliğin eksikliklerini ve olumsuz sonuçlarını şöyle sıraladı:

• Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri içermiyor.

• Hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayrılabilmesine fırsat verilmiyor. Hekimlerle hastaları karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlıyor.

• Belli ilaç gruplarının reçetelenmesi ve sevkleri sınırlayarak hekim bağımsızlığına müdahale edilmiyor.

• Yapılan işin kalitesine değil sayısına değer verilmiyor.

• Hekimlerin ve aile sağlığı emekçilerinin iş ve gelir güvencesi derinleşiyor.

• Aile sağlığı merkezinde (ASM) mevcut ebe ve hemşire eksikliğini giderilmiyor.

TEK DERTLERİ PARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, 5-7 Kasım’da gerçekleştirdikleri iş bırakma eyleminde Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi. Yönetmelikte hiçbir değişiklik yapılmadığını belirten Kırımlı, “Bu süreçte hiçbir şeyi düzeltmediler ama ASM’leri gezerek baskı uyguladılar. Sadece İstanbul’dan 3 günde 5 bine yakın ASM’yi denetlediler. Bu denetimi sadece bize baskı için yaptılar ama böyle bir denetim kapasiteleri varmış. Ancak bir sürü şikâyete rağmen yeni doğan yoğun bakımlarını denetlememişler. Burada neyi tercih ettiklerini çok net görüyoruz. ‘İş bırakmayalım’ diye yazı gönderdiler, aile hekimlerine çirkin tavırlarla konuşturlar. Her şey ortada, yönetmelik bilimden uzak!” dedi.

Toplumun kendilerine yoğun bir desteği olduğunu kaydeden Kırımlı, “Bize ‘Rapor yazı para alacaksınız’ dediler. Birinci basamağın, koruyucu hekimliğin ticarileşmesini istiyorlar. Birinci basamağa para sokarak hastanın cebinden para almak istiyorlar. Sürekli insanlarda hastalık kaygısı oluşturup sağlığı korumayı amaçlamıyorlar sağlık üzerinden para kazanmak istiyorlar. En temel insan hakkını paraya çevirmeye çalışıyorlar” diye konuştu. Kırımlı şöyle devam etti: “Biz ne emeğimiz sömürülsün istiyoruz ne de yurttaşın parası cebinden alınsın istiyoruz. Hastadan para alacaklar aile hekimleri aldı diyecekler. Para almanın hesabını yapıyorlar ancak asıl işlerini yapmıyorlar. Hepatit B ve tetanos aşısı yok. Şimdi bir de verem aşısı krizi başladı. 6 aydır Türkiye’ye aşı getiremediler. Yolun sonu geldi. Yönetmeliği yazanlar istifa etsin.”

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SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİ AÇIK!

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bazı talepleri şöyle:

• Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ile ASM’leri kamu tarafından sağlanmalı.

• Nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalı. ASM sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalı.

• Kadrolu ve güvenceli istihdam modeli ile yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmeli.

• Emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde ve kesilmeyecek maaş ödenmeli.

• Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmeli.

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BAZI RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK

Yönetmeliğe karşı tepkiler sürerken aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifi de gündeme geldi. Teklife göre, aile hekimleri mesai dışında yurttaşlara ücret karşılığı hizmet verebilecek. Aile hekimine gitmeden hastaneye gidilmesi durumunda katkı payı ödenecek. Ehliyet gibi aile hekimlerinden alınan bazı raporlar da ücretli hale getirilecek. Aile hekimleri ise her şeyden önce birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

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30 BİNE YAKIN HEKİM ETKİLENİYOR

Ülkede resmi olarak 29 bin aile hekimliği birimi bulunuyor. Bunların yaklaşık iki bininin ise boş ve faaliyette olmadığı ifade ediliyor. Çalışan aile hekimi sayısı 27 bin. Boş kalan birimler de eklenip 29 bini toplam nüfusa bölerek aile hekimi başına 3 bin 100 hasta düştüğü söyleniyor. Ancak çalışmayan birimler dışarıda bırakılınca bu ortalama aslında yaklaşık 3 bin 500’ü buluyor.