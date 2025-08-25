Rüşvetten tutuklanan Türüt’e ihale yağıyor

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleriyle CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonları yapılırken AKP’li belediyeye rüşvet vermekle suçlanan bir isim ise ihale üstüne ihale veriliyor.

2020’de AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması yürütüldü. 22 Aralık 2020 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, yapılan teknik takipte Karakaş’ın, belediyeye iş yapan müteahhit Yaşar Türüt’ten çay paketleri içinde rüşvet aldığı belgelendi.

TÜRÜT TUTUKLU YARGILANDI

Müteahhit Türüt’ün Daire Başkanı Karakaş’ı ailesiyle birlikte tatile gönderdiği, otelin parasının da Türüt’ün şirketi tarafından ödendiği belirlendi. Karakaş’la birlikte tutuklanan Türüt bir süre sonra cezaevinden tahliye edildi. 20 Ekim 2021’de Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Daire Başkanı Karakaş’a rüşvet almaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi, tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Ancak nasıl olduysa müteahhit Yaşar Türüt’ün beraatına karar verildi.

KARAYOLLARI’NDAN İHALE

İktidara yakınlığıyla bilinen İsmail Türüt’ün amcaoğlu da olan Yaşar Türüt ise kamudan milyonlarca liralık ihaleler alıyor. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 26 Haziran 2025 tarihinde, “Kürtün–Torul Devlet Yolunda Aç Kapa Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Rize merkezli Türütler İnşaat ile Karayolları arasında 214 milyon 427 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

PAZARLIK USULÜYLE DÜZENLENDİ

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlendi.

Türütler İnşaat’ın 2011 yılından bu yana kamu kurumlarından 1,3 milyar TL değerinde yaklaşık 220 ihale aldığı da öğrenildi.