Rusya: 3 yerleşim birimini daha ele geçirdik
Rusya, Sumi ve Donetsk'te 3 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Loknya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Stupoçki ve Otradnoye yerleşim yerleri kurtarıldı" ifadesine yer verildi.
Son 24 saatte 153 bölgede Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) havacılık merkezine, özel operasyon kuvvetlerinin merkezine, mühimmat depolarına, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait "Mig-29" tipi savaş uçağının hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.