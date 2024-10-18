Rusya: 48 Ukraynalı asker esir alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarını yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 12-18 Ekim'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA'ların üretildiği ve depolandığı atölyeler ve Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaları yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile vurdu" ifadelerine yer verildi.

5 YERLEŞİM BİRİMİ KONTROL ALTINA ALINDI

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam ettiği ve son haftada 3'ü Donetsk bölgesi, biri Luhansk bölgesi, biri de Zaporijya bölgesinde olmak üzere 5 yerleşim birimini kontrol altına aldığı bildirildi.

Rus toprağı Kursk bölgesinde de iki ordu arasında çatışmaların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 24 bin 367 askerini, 167 tankını, 79 piyade savaş aracını, 101 zırhlı personel taşıyıcısını ve 952 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

İMHA EDİLENLER SIRALANDI

Açıklamada, aynı tarihlerde 48 Ukraynalı askerin esir alındığı kaydedildi ve savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 33 bin 793 İHA, 582 hava savunma füze sistemi, 18 bin 735 tank ve zırhlı araç, 1476 çok namlulu roketatar, 16 bin 363 obüs ve havan topu ile 27 bin 392 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.