Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti
Kaynak: AA
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden 66 Ukraynalı askerin cenazesinin daha Kiev'e iade edildiğini açıkladı.
Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteği ile iade edildiği belirtildi.
Cesetlerin otopsi sonrası askerlerin akrabalarına teslim edileceği ifade edildi.
Rusya, 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti.
Sıradaki Haber