Rusya, AB'nin yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye giriş yasağı listesini genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yeni yönetiminin Rusya'ya karşı agresif politikalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerin baskı aracı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, AB'nin Rusya'ya karşı 15. yaptırım paketini 16 Aralık'ta kabul ettiği hatırlatıldı.

Avrupa bürokrasisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) baypas eden bu tür adımların uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu gerçeğini görmezden geldiği vurgulanan açıklamada, bütün bunların dünyadaki çoğunluğa sahip ülkelerin gözünde AB'nin otoritesini daha da azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, ülkemize girişi yasaklanan Avrupa kurumları ve AB üye devletlerinin temsilcileri listesini önemli ölçüde genişletti." ifadesi kullanıldı.

AB'nin dostane olmayan eylemlerine zamanında ve uygun yanıt vermeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, yaptırıma tabi kişiler hakkında bir liste paylaşılmadı.