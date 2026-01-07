Rusya, ABD güçlerinin takip ettiği petrol tankerini korumak için donanma gönderdi

Rusya, Kuzey Atlantik’te ABD güçleri tarafından takip edilen petrol tankerine denizaltı ve gemi gönderdi.

ABD’li iki yetkili, BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e, Rusya'nın tankere eşlik etmek üzere bir denizaltı ve diğer donanma gemilerini gönderdiğini doğruladı.

Rusya, geminin etrafındaki durumu “endişeyle izlediğini” söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Şu anda gemimiz, Rusya Federasyonu bayrağı altında ve uluslararası deniz hukuku normlarına tam olarak uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında seyrediyor” denildi.

ABD ARAMA EMRİ ÇIKARMIŞTI

ABD Sahil Güvenliği geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği sanılan gemiye çıkmaya çalışmıştı.

Sahil Güvenlik, geminin yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla gemiyi ele geçirmek için arama emri çıkarmıştı.

İRAN PETROLÜ TAŞIMAKLA SUÇLANIYOR

Şu anda İzlanda ile Britanya Adaları arasında bulunan gemi, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve İran petrolü taşımakla suçlanıyor.

Gemi geçmişte Venezuela ham petrolü taşımıştı ancak şu anda boş olduğu bildiriliyor.

Daha önce Bella 1 olarak adlandırılan geminin adı Marinera olarak değiştirilmiş, Guyana bayrağı yerine Rus bayrağına geçirilmişti.