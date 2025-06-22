Rusya, ABD'nin İran'a saldırısını kınadı: "Pandora'nın Kutusu açıldı"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin İran'a saldırısı sonrası acil toplantı düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu. Nebenzia, ABD'nin saldırılarını hatırlattı ve bunun sonuçları olacağını söyledi.

Rusya'nın BM temsilicisi, "Pandora'nın Kutusu açıldı. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanırken ABD'yi de saldırılar nedeniyle kınadı.

Nebenzia; İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortak açıklamasını eleştirerek "sanki saldırıları İran başlatmış gibi davranılmasına" tepki gösterdi.

Nabenzia, "Kimse ABD'ye böyle bir yetki vermedi" derken, ABD'nin diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü ifade etti. Nabenzia, İsrail'in de nükleer anlaşmaya taraf olmadığını hatırlattı ve "Uluslararası Atom Ajansı, İsrail'i denetlemeli. İran ise en çok denetlenen ülkeler arasında" dedi.