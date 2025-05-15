Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da: Fidan heyetlerle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti yarın İstanbul'da olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Bakan Fidan yarın İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rusya heyeti ile bir araya gelecek.