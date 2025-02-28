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Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya ABD'ye büyükelçi atadı. Büyükelçi olarak dün İstanbul'da ABD heyeti ile yapılan görüşmede Rus heyetine başkanlık eden Alexander Darchiyev atandı.

Dünya
  • 28.02.2025 16:39
  • Giriş: 28.02.2025 16:39
  • Güncelleme: 28.02.2025 16:49
Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD’den onay aldı.

Bakanlık, Darchiyev’in yakında Washington'a gı̇deceğini belirtti.

Darchiyev, dün İstanbul’da yapıl toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülkenin büyükelçilikleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında dün İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 6.5 saat sürmüştü.

Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbulda 6.5 saatlik toplantı
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