Rusya: ABD’de sonraki adım soruşturma

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 5 Kasım’daki başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin Rusya’dan ilk değerlendirmeler geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Biden’ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden’ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce “Rusya için öngörülebilir bir aday olarak Biden’ın tercih ettiğini” hatırlatarak “Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor.” dedi.