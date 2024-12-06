Rusya açıkladı: Doha'da üçlü Suriye görüşmesi yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki gelişmeleri ve son durumu görüşmek için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceklerini açıkladı.

Lavrov, görüşmenin amacının Suriyelilerin birbirleriyle anlaşması olduğunu söyledi.

Lavrov, 2019 ve 2020 yıllarındaki Astana görüşmelerini de hatırlattı.

Görüşmenin ne zaman yapılacağı ise henüz kesinleşmedi.

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçıların saldırılarının ardından Halep ve Hama cihatçıların eline geçmiş ve çatışmalar yeniden şiddetlenmişti.