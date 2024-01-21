Rusya, Afganistan'da düşen özel uçağın kendilerine kayıtlı olduğunu açıkladı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, içerisindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken bağlantının kesildiği Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın, radar ekranlarından kaybolduğu belirtildi.

Özel jette 4 mürettebat ve 2 yolcunun bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olan Falcon 10 model uçak, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretildi. Uçak Athletic Group şirketine ve özel bir kişiye aittir." ifadeleri kullanıldı.