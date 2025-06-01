Rusya, askeri havaalanlarına yönelik Ukrayna'nın gerçekleştirdiği İHA saldırısını doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına İHA kullanarak terör saldırısı düzenledi" dedi.

Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına düzenlenen saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve Irkutsk Bölgelerinde, hava alanlarına yakın bir bölgeden fırlatılan İHA’lar sonucunda birkaç uçak alev aldı. Yangın kontrol altına alındı. Askeri ve sivil personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı" denildi.

Açıklamada saldırılarla bağlantılı kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı.