Rusya: Avrupa, İsrail’in İran’a saldırısından sorumlu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı liderlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye İran’ın nükleer programına ilişkin suçlayıcı bir rapor yayımlaması için baskı yaptığını söyledi.

Lavrov, Rusya merkezli TASS tarafından aktarılan açıklamasında, raporun zamanlamasının İsrail’in İran’a yönelik saldırısı öncesinde uluslararası kamuoyunu yönlendirme amacı taşıdığını belirtti. Lavrov, Avrupa ülkelerinin de bu süreçte sorumluluğu olduğunu ifade ederken, UAEA'nın tarafsızlığının zedelendiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

UAEA, İsrail’in İran’a yönelik saldırısından iki hafta önce hazırladığı üç aylık raporda İran’ın uranyumu yüzde 60’a kadar zenginleştirdiğini, bu seviyenin nükleer silah üretimi açısından teknik olarak kritik bir eşiğe yakın olduğu vurgulamıştı.

Ancak savaşın başlamasından sonra UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söylemişti. Grossi, ajansın İran’da nükleer silah üretimine yönelik “sistematik bir çaba”ya dair bir delil tespit etmediğini belirterek, “Bizim raporumuzda aktardığımız, İran’ın nükleer silaha yöneldiğine dair elimizde hiçbir kanıtın olmadığıydı” ifadelerini kullanmıştı.