Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü görüşme Moskova’da başladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılacağı üçlü görüşmesi Rusya’nın başkenti Moskova’da başladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’un katıldığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması ele alınacak.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan ev sahibi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması için her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Rusya’nın Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiriye saygı gösterilmesinden ve uygulanmasından yana olduğunu vurgulayan Lavrov, ”Azerbaycanlı dostlarımızın Karabağ’daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini anlamasını çok takdir ediyoruz ve bu ana konulardan biridir” dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları olarak en son yaklaşık iki ay önce bir araya geldiklerini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise, ”O zamandan beri farklı düzeylerde birçok toplantı ve temas oldu. Müzakere sürecinin dinamikleri oldukça yüksek olsa da sonuçlar dinamiklere göre biraz daha düşük. Ama genel olarak olumlu sonuçların çıkmadığını söylemek doğru olmaz” diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Erivan’ın, Bakü ile yapıcı müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan Lavrov, üçlü görüşme öncesi Bayramov ve Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.