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Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Dünya
  • 18.05.2025 20:09
  • Giriş: 18.05.2025 20:09
  • Güncelleme: 18.05.2025 20:11
Kaynak: İHA
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu


Rusya, Baltık Denizi’nde bir petrol tankerine el koydu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Yunanistan’a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerine Sillamae Limanı’ndan ayrılmasının ardından el koyduğunu açıklayarak, olayla ilgili olarak NATO müttefiklerinin bilgilendirildiği ifade edildi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Bugünkü olay Rusya’nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Müttefiklerimizi de olaydan haberdar ettim" dedi.

Geminin Estonya’ya ait petrol yüküyle Hollanda’nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Estonya, Finlandiya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Estonya sularındaki sığlıklardan kaçınmak için belirlenen ve Rus karasularından geçen rotayı takip eden geminin Rusya’nın Hogland Adası yakınlarında demirlediği aktarıldı. Olayın ardından Sillamae Limanı’na giriş-çıkış yapan gemilerin artık Estonya karasuları üzerinden kılavuz eşliğinde yönlendirileceği belirtildi.

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