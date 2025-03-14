Rusya: Barışı inşa edeceğini umuyoruz

Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna’da savaşın sürdürülmesinden yana yaklaşım sergileyen bazı Avrupalı ülkeler, ABD’nin Ukrayna’da 30 günlük ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Almanya ile Fransa’nın krizin çözümüne dair Minsk anlaşmalarını bozduğunu ve İngiltere’nin de Ukrayna’yı Rusya ile müzakerelerden vazgeçirdiğini söyledi.

Zaharova, söz konusu ülkelerin, Ukrayna krizinin çözülmesi için herhangi bir girişimde bulunmadığını, bu sebeple de Ukrayna konusundaki pozisyonlarını dikkate almadıklarını vurguladı.

Avrupalı bu ülkeleri, "Rusya’ya yönelik yaklaşımlarını değiştirmeleri halinde dikkate alacaklarını" belirten Zaharova, "Ancak şimdilik dikkate almıyoruz. Onların histerik görüşlerini dikkate almamız için ortada herhangi bir sebep yok" diye konuştu.