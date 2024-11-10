Rusya Başbakan Yardımcısı Chernyshenko, Küba'yı ziyaret etti

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, Küba'ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi.

Chernyshenko ile görüşmesini X sosyal medya platformundan paylaşan Canel, "Oscar ve Rafael kasırgalarının yol açtığı kurtarma çalışmalarının ortasında Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Stratejik ilişkilerimizi güçlendiren önemli ikili anlaşmaları gözden geçirdik." ifadesini kullandı.

Kübalı yetkililerden yapılan açıklamada, Chernyshenko'nun ziyareti kapsamında iki ülke arasında enerji, sanayi, turizm ve dijitalleşme sektörlerine yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Chernyshenko'nun ziyaretinin, Rusya-Küba Hükümetlerarası Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komisyonu eş başkanları toplantısının bir parçası olduğu kaydedildi.

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Perez Oliva Fraga, açıklamasında, Rusya ile stratejik ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari bağları genişletmek, geliştirmek ve derinleştirmek için tüm imkanlar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.