Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ortaklarının Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları aştığını bildirdi.

Şoygu, bakanlık yetkilileriyle Rusya’nın batı sınırlarının askeri olarak güçlendirilmesi, Leningrad ve Moskova askeri bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin yaptığı toplantıda konuştu.

Batı ülkelerinin Ukrayna’ya destek vermeye devam ettiğini belirten Şoygu, “Kolektif Batı, kukla Kiev rejimine benzeri görülmemiş bir destek vererek Rusya’ya karşı vekalet savaşı yürütüyor.” dedi.

Şoygu, geçen yıl şubat ayından bu yana Ukrayna’nın Batı’dan yüzlerce tank, 4 binden fazla zırhlı araç, 1000’den fazla topçu sistemi, düzinelerce Batı üretimi çok namlulu roketatar ve hava savunma füze sistemi aldığını dile getirerek, “NATO, AB ve onların ortaklarından gelen toplam yardım miktarı 160 milyar doları aştı” ifadelerini kullandı.