Rusya: Belarus ile batı sınırlarımızı NATO’ya karşı güçlendiriyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları etrafındaki durumu kötüleştirdiğini belirterek, "Bu tehditlere karşı uygun tedbirleri alıyoruz ve batı sınırlarımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Şoygu, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile iki ülkenin savunma bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı.

Belarus’un Rusya’nın stratejik ortağı ve güvenilir bir müttefiki olduğunu belirten Şoygu, bunun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları çevresindeki durumun kötüleştiği bugünlerde oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl şubat ayından bu yana Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki NATO askeri birliklerin sayısının 2,5 kat artarak 30 bin kişiyi aştığı bilgisini veren Şoygu, bunların yarısından fazlasının ABD askeri olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, "Bu tehditlere karşı uygun tedbirleri alıyoruz ve batı sınırlarımızı güçlendiriyoruz" diye konuştu.