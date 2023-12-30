Rusya: Belgorod kentine saldırının organizasyonunda İngiltere ve ABD yer aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile ABD'nin yer aldığını öne sürdü.

Bakanlıktan, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıda 14 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığına işaret edilen açıklamada, Kiev yönetiminin "suç" işlediği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısının organizasyonda, Ukrayna yönetimini düzenli olarak kanlı suçlar işlemeye teşvik eden İngiliz ve Amerikan danışmanlar yer aldı. Ukrayna yönetimine silah sevkiyatını inatla ve sorumsuzca yapan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de bu saldırıdan sorumlu. Bu ve diğer suçların organizatör ve failleri yasalara uygun şekilde cezalandırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dile getirileceği kaydedilen açıklamada, tüm ülkelere saldırıyı kınama çağrısında bulunuldu.

- Olay

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bugün Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği, saldırıda 2'si çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki bir ekip Belgorod kentine doğru yola çıkmıştı.