Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentinde bir apartmana düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 22.06.2024 20:28
  • Giriş: 22.06.2024 20:28
  • Güncelleme: 22.06.2024 20:31
Kaynak: İHA
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü
AA


Rusya Ukrayna’nın Harkov kentine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Rus güçlerinin kentteki bir apartmana düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Çok sayıda aracın da hasar gördüğü saldırının ardından açıklama yapan Harkov Valisi Oleh Syniehubov, yaralananlar arasında 2 çocuğun bulunduğunu ve 4 yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti. 
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da kente yönelik 4 saldırının gerçekleştirildiğini aktardı.

ZELENSKİ'DEN BATILI ÜLKELERE MESAJ 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güdümlü bombalar aracılığıyla yapılan bu Rus terörü durdurulmalıdır ve durdurulabilir. Rus askerleri ve Rus uçaklarını bulundukları yerde durdurabilmemiz için ortaklarımızın güçlü kararlarına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. 

Rusya: Bu gece Ukraynaya ait 114 İHAyı yok ettik
BirGün'e Abone Ol