Rusya, Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenledi: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama

Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Rusya tarafından yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zelenski, Rusya'yı suçladı.

"Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir" diyen Zelenski, dron saldırısı sonrası çıkan yangının söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

Zelenski "Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor. İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli. Rusya her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

"Bu, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor" diyen Zelenski, Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dron saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

UAEA, Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiği, bunun koruyucu metal kapsülün çatısında yangına neden olduğunu bildirdi.

UAEA'nın X hesabından yapılan açıklamada, 1986'da nükleer kazanın yaşandığı 4. reaktörden geriye kalan unsurları korumak için 2016'da inşa edilen yeni güvenlik kapsülünün çatısında, gece geç saatlerde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada Ukraynalı yetkililerin, koruyucu kapsüle dron isabet ettiği ve bunun da yangına yol açtığı bilgisini, ajansın Çernobil'deki müfettişlerine aktardığı kaydedildi.

Patlama sonrasında itfaiye birimlerinin yangına müdahalede bulunduğu vurgulanan açıklamada, dron saldırısının koruyucu kapsülün iç kısmına zarar vermediği, bu nedenle reaktörün içinde ve dışında yapılan ölçümlerde radyasyon seviyesinin normal olduğu bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ajans müfettişlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dron saldırısına ilişkin ifadelerine de yer verildi.

Grossi, Çernobil'de yaşanan bu olayın ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde son zamanlarda artan askeri faaliyetlerin, her iki santrale yönelik nükleer güvenlik riskinin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Rehavete yer yok, UAEA yüksek alarmda halinde kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.