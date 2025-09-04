Rusya: Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı sevkiyatı öngörülüyor

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, varılan anlaşmalar kapsamında Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus doğal gazı sevkiyatının öngörüldüğünü, bu hacmin Avrupa'ya sevkiyata büyük alternatif yaratacağını söyledi.

PUTİN’İN ÇİN ZİYARETİ ENERJİ GÜNDEMİNDE

Tsivilev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında enerji alanında varılan anlaşmaları, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

Rusya'nın doğu bölgelere doğal gaz sevkiyatına ilişkin konuya çözüm bulduğunu vurgulayan Tsivilev, Çin ile yapılan görüşmeler neticesinde enerji sektörüne dair önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

ÇİN İLE 106 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ ANLAŞMASI

Tsivilev, Çin ile önemli enerji anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Çin'e yılda toplam 106 milyar metreküp gaz tedariki için anlaşmalar imzaladık. Bu, Avrupa'ya tedarikimize karşı büyük bir alternatif." dedi.

SİBİRYA’NIN GÜCÜ BORU HATTINDA KAPASİTE ARTIŞI

Sibirya'nın Gücü 2 boru hattına ilişkin anlaşmayı anımsatan Tsivilev, Sibirya'nın Gücü hattında kapasitenin yılda 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da anlaşma sağlandığını ifade etti.

PETROL SEVKİYATINDA DA İŞ BİRLİĞİ

Çin ile petrol alanında da anlaşma imzaladıklarını kaydeden Tsivilev, Rosneft’in Kazakistan üzerinden Çin'e yılda ilave 2,5 milyon ton petrol sevkiyatı yapacağını söyledi.

SİBİRYA'NIN GÜCÜ 2 İÇİN MUTABAKAT

Rusya ile Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için 2 Eylül’de mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu güzergâh üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.