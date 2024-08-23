Rusya, Çin’in en büyük gaz tedarikçisi olacak

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Rusya'da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Çiang'in görüşmelerinde enerji işbirlikleri öne çıktı. Li'yi ağırlayan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ülkesinin hâlihazırda Çin'in en büyük ham petrol tedarikçisi olduğuna dikkat çekerek "Yakın gelecekte doğalgazda da ilk sırayı alacağız" dedi.

Batı'nın Rusya ve Çin'i yaptırımlarla hedef aldığını söyleyen Mişustin, "Çok kutuplu bir dünya inşa ederken ortak çıkarlarımızı korumaya odaklanmak önemli" diye konuştu. Li de iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin hem hacim hem kalite olarak gelişmekte olduğunu kaydeden Li, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Görüşmede Putin, "Ülkelerimiz, ekonomik ve insani alanlarda büyük ölçekli ortak planlar, projeler üzerinde çalışıyor" diyerek bu ortaklığın uzun yıllar sürmesini beklediklerini ifade etti.