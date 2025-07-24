Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu bildirdi.

Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" ifadelerini kullandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Amur Bölgesinde radarlardan kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldı" bilgisini paylaştı.