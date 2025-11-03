Giriş / Abone Ol
Rusya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Dünya
  • 03.11.2025 12:30
  • Giriş: 03.11.2025 12:30
  • Güncelleme: 03.11.2025 12:33
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

