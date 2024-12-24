Rusya'da 50 bin yıllık yavru mamut fosili ortaya çıktı

Rusya'da yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan bir türe ait yavru mamut fosili bulundu.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan bölgesi sakinleri, yaklaşık 180 kilogram ağırlığında ve 120 santimetre boyunda yavru mamut fosili keşfetti.

Haziranda buzların erimesiyle ortaya çıkan fosili inceleyen bilim insanları, bunun yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan yavru bir mamuta ait olduğunu belirledi.

1 YAŞINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yavru mamutun öldüğünde yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilirken, fosilin keşfedildiği nehir havzasından dolayı "Yana" ismi verildi.

Rus bilim insanları, mamut fosilinin şu ana kadar keşfedilen en iyi korunmuş örnekler arasında yer aldığını belirtiyor.

Dünyada yalnızca 6 iyi korunmuş mamut fosili bulunduğu biliniyor.