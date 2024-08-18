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Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi Tsunami uyarısında bulunurken, Acil Durum Bakanlığı tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Dünya
  • 18.08.2024 06:12
  • Giriş: 18.08.2024 06:12
  • Güncelleme: 18.08.2024 06:14
Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem 51 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi Tsunami uyarısında bulundu. Ancak Acil Durum Bakanlığı Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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