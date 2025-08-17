Rusya'da barut fabrikasında meydana gelen patlama sonucu ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Rusya'nın Ryazan bölgesinde, 15 Ağustos'ta bir barut fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından, Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 14'e, yaralananların sayısının 135'e çıktığı belirtildi.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 18 Ağustos'ta "yas günü" ilan edildiğini, kültürel, sosyal ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde, 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle fabrika yakınlarındaki evler hasar görmüştü.

Patlama sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.