Rusya'da benzin ihracatına yasak getirilmesi gündemde
Rusya, artan iç talep ve fiyat baskıları nedeniyle benzin ihracatını tamamen yasaklamayı gündemine aldı. Başbakan Yardımcısı Novak, gerekirse ihracat yasağının uygulanabileceğini açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
Novak, Rusya’nın Almetyevsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’nın akaryakıt sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Novak, “Artan talep döneminde üreticilere de ihracat yasağı getirdik. Bu nedenle uygun görürsek ve durum gerektirirse bir ihracat yasağı uygulayacağız.” dedi.
AKARYAKIT FİYATLARI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI
Novak, 9 Temmuz’da, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti.
İHRACAT KISITLAMASI 31 AĞUSTOS’A KADAR UZATILMIŞTI
Rus hükümeti, 20 Şubat’ta aldığı kararla benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Rusya'da petrol rafinerileri insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.