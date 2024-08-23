Rusya'da bulunan Kursk NGS'deki ünitenin bakım nedeniyle şebekeyle bağlantısı kesilecek
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un nükleer güç santrali (NGS) işletme bölümü Rosenergoatom, Kursk NGS'deki ünitenin planlanmış bakım süreci nedeniyle şebekeyle bağlantısının kesileceğini bildirdi.
Rosenergoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kursk NGS'deki dördüncü ünitenin 25 Ağustos'ta şebekeyle bağlantısının kesileceği bilgisi paylaşıldı.
Ünitede planlanmış bakım sürecinin başlayacağı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 bin uzmanın katılacağı bakımın 59 gün süreceği kaydedildi.
Öte yandan, Kursk'ta şiddetli çatışmalar sürerken Rus haber ajansı TASS’a bilgi veren güvenlik yetkilileri, santrale dün gece insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin nükleer terör eylemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) hızlı tepkisini gerektirmektedir" dedi.