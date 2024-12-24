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Rusya'da "casusluk" yaptığı gerekçesiyle Amerikan vatandaşına 15 yıl hapis cezası

Rusya'da mahkeme, Amerikan vatandaşı Gene Spector'ı, "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güncel
  • 24.12.2024 23:27
  • Giriş: 24.12.2024 23:27
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:32
Kaynak: AA
Rusya'da "casusluk" yaptığı gerekçesiyle Amerikan vatandaşına 15 yıl hapis cezası
AA

Rusya'da Amerikan vatandaşına casusluk suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verildi.

Moskova Şehir Mahkemesindeki duruşmada, tıbbi cihaz tedarikçisi "Medpolimerprom" şirketinin eski yöneticisi Spector, casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Spector'a, mahkemece 15 yıl hapis cezası ve 14 milyon ruble (yaklaşık 140 bin dolar) para cezası verildi.

Gene Spector, 2020'de devlet çalışanına rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, 2022'de 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos 2023'te Spector hakkında casusluk şüphesiyle dava açılmıştı.

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