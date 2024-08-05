Rusya'da dolandırıcılık şüphesi: Tuğgeneral Şesterov gözaltına alındı

Rusya'da Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov'un dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Şesterov dolandırıcılık şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şesterov'un yanı sıra Rus askeri teçhizatının yer aldığı "Patriot" Parkı Müdürü Vyaçeslav Ahmedov'un da söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

ZİMMETE 40 MİLYON RUBLE GEÇİRİLDİ

Patriot Park'ta devlet siparişlerinden zimmete geçirilen miktarın 40 milyon ruble (471 bin dolar) olduğu açıklandı.

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Daha önce Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov rüşvet iddiasıyla tutuklanmışlardı.

Mayısta Rusya'da eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov'un da dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.