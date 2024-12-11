Rusya'da enflasyon kasımda yüzde 8,88'e yükseldi

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı kasımda yıllık bazda yüzde 2,33 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 0,51 gerilerken, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 1,31 yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon da kasımda önceki aya göre yüzde 8,54'ten yüzde 8,88'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.