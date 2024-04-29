Rusya'da eşcinsel yönetmenin kitabına ilginç sansür

İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin biyografi kitabı Rusya'da LGBT karşıtı yasaya takıldı. Kitabın eşcinsel 'propaganda' suçlamasıyla ceza almasını önlemek için metnin çoğu siyah mürekkeple sansürlenerek yayımlanıyor.

İtalyan akademisyen Roberto Carnero tarafından kaleme aldığı, eşcinsel yönelimiyle bilinen İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin Pasolini: Morire per le idee adlı biyografisi Rusya'da LGBT karşıtı yasaya takıldı.

Rus yayıncı AST, eşcinsel karşıtı yasalar ışığında eserin tamamını yayınlamanın “imkansız” olması nedeniyle metni alışılmadık bir şekilde düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Yayıncı metnin neredeyse 5'te 1'ini siyah mürekkeple karartarak satışa sundu.

Gazete Oksijen’in aktardığına göre AST’den yapılan açıklamada “Metnin bazı bölümlerini karalamak, sanki kitapta yokmuş gibi pasajları kesmekten daha dürüst bir karardı. Bu şekilde Carnero'nun eseri interaktif hale geldi. Okuyucu neyin saklı olduğunu bulmak için başka bilgi kaynaklarını kullanıp kullanmayacağına kendisi karar veriyor" denildi.

“SİYASİ BİR JEST”

Yayıncı, “hak sahibinin” AST'nin bulduğu çözümünü onayladığını da sözlerine ekledi. Carnero, İtalyan yayıncısının kendisine biyografinin Rusya'da yayınlanabilmesinin tek yolunun bu olduğunu söylemesi üzerine metindeki kesintileri kabul ettiğini söyledi.

Carnero, AST'nin daha sonra “sansürün acımasızlığını kınamak için siyasi bir jest” olarak sansür kesintilerini gizlemeye değil, siyah mürekkep şeritleriyle vurgulamaya karar verdiğini söyledi.

Yazar şunları kaydetti:

“Eşcinsellik temasına uygulanan sansür beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı, çünkü bu Pasolini'nin kişiliğinin önemli bir yönü. Ancak şu anda kitabımla ilgili olarak ortaya çıkan tartışma, Rusya'da olup bitenleri kınamak ve Putin rejiminin acımasızlığını ortaya koymak için iyi bir fırsat olabilir.”