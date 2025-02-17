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Rusya'da Google'a 3,8 milyon ruble ceza

Rusya, YouTube’daki bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble ceza verdi.

Dünya
  • 17.02.2025 13:40
  • Giriş: 17.02.2025 13:40
  • Güncelleme: 17.02.2025 13:42
Kaynak: AA
Rusya'da Google'a 3,8 milyon ruble ceza
Fotoğraf: DepoPhotos

Rusya'da mahkeme, YouTube’daki bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

YouTube’da Rus askerlerine yönelik “teslim olma yöntemleri” içeren bir videoya erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığına hükmeden mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya’da YouTube’a erişim de engellenmişti.

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